نشأت الديهي للإعلام المصري: "إحنا فاشلين"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للإعلاميين المصريين، قائلًا: "إن أمامنا فرصة حقيقية للعمل ضمن إطار الحرية المسئولة، وإجراء حوارات وتحقيقات من الشارع ونقل نبض الدولة للشارع ونبض المواطنين للدولة دون أي قيود سوى ضمائرنا".



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "إحنا فاشلين في نقل حقيقة الأوضاع والمشروعات القومية للمواطنين"، مشيرا إلى أننا أمام مرحلة من الشفافية بضمانة رئاسية.



وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم": "طالما أن الإعلامي على حق، فعليه أن يعمل ويستجيب لمناشدة الرئيس السيسي له للقيام بدوره الرقابي والتوجيه والإرشاد".

