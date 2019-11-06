كنيسة مارجرجس أسيوط تناقش "الأصول اللاهوتية للكنيسة القبطية في القرن 13"

تستضيف كنيسة مار جرجس أسيوط، مساء اليوم، لقاء روحيا بعنوان "الأصول اللاهوتية للكنيسة القبطية في القرن 13"، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط.



ويحاضر في اللقاء الروحي الدياكون الدكتور جوزيف موريس فلتس الحاصل على "دكتوراه في علم الباترولوجي جامعة أثينا، أستاذ علم الآبائيات بالكلية الإكليريكية".