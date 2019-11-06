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محافظات

إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي قتلوا رجلًا وزوجته بقنا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:52 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أحالت محكمة نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسنى محمد مهاب، وأمانة سر محمد الكحلاوي، وأحمد أبوسحلي، ومحمد وزيري، وأبوالمعارف عبدالشافي، وأسامة الأمير، 8 متهمين، لقتلهم عاملا وزوجته رميا بالرصاص بقرية كوم هتيم في أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بمصرع صبري صادق بطيخ، عامل، وزوجته "تيسير. ع. ب"، بعد إصابتها بطلقات نارية داخل منزلهما بقرية كوم هتيم بأبوتشت.

وكشفت تحريات المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة، أشقاء المجني عليه وآخرين، أطلقوا النيران على شقيقهم وزوجته بسبب موافقة شقيقهم على زواج ابنته من عائلة أخرى.

ووجهت النيابة العامة لأشقاء المجني عليه تهمة القتل العمد، في القضية التي حملت رقم 13800 لسنة 2018 جنايات أبوتشت والمقيدة برقم 3626 كلي قنا.

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمين الثمانية منهم 3 حضوريا، و5 غيابيا، بإحالة أوراقهم إلى المفتي، وتحديد جلسة الثاني من ديسمبر للنطق بالحكم.
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