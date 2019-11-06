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رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: افتتاح أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:49 م
المهندس محمد يحيى
المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة
سناء إسماعيل
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قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جاء لوضع صورة للموقف الآن في المنطقة الاقتصادية، ومناقشة العوائق والتحديات وكيفية التغلب عليها؛ تمهيدًا لعرض استراتيجية محدثة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2025، ومن المقرر أن ينتهي من إعداد هذه الخطة الاستراتيجية خلال شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "TeN"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن إحدي نتائج اجتماعه مع الرئيس السيسي هو الإعلان عن قرب افتتاح أنفاق بورسعيد، الذي سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري والتي تيسر الانتقال من شرق القناة لغرب القناة في دقائق معدودة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس منطقة جاذبة للاستثمار ووجود المناطق الصناعية المختلفة بها تساهم في توفر فرص عمل جيدة للمواطنين، ويترتب عليها خدمات وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، وتعظيم الاستفادة من الموانئ التي بُذل مجهودا كبيرا خلال السنوات الماضية لإعدادها.
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