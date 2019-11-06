"أوقاف أسوان": توزيع 4 أطنان لحوم أضحية

قال الشيخ محمود قناوي وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه تم اليوم توزيع الدفعة السابعة صكوك الأضحية المخصصة من وزارة الأوقاف لصالح الفقراء والمحتاجين مجانًا، والتي تبلغ 4 أطنان، موضحًا أن تم تسليم اللحوم لجميع الإدارات على مستوى المحافظة وتوزيعها تحت إشراف مباشر منه شخصيًا ولجنة التفتيش بالوزارة، فى إطار ضمان وصولها لمستحقيها فى مراكز وقرى ونجوع المحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لـ'الدستور"، أن بعد الدفعة السابعة من صكوك الأضحية يصل إجمالي الكمية التي تم توزيعها على مستوى محافظة أسوان بجميع الدفعات إلى 26 طنا من اللحوم، مقدمًا شكره لوزير الأوقاف على اهتمامه بصعيد مصر، وتوصيل هذه الخدمة إلى مستحقيها.

