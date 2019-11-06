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علي مسعود: القيادة السياسية تستخدم منهجية النمو الاستيعابي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:46 م
الدكتور علي مسعود
الدكتور علي مسعود
رباب الأهواني
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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر تتبع منهجية جديدة نحو النمو الاقتصادي يعرف بـ "النمو الاستيعابي".

وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC": "من ضمن مظاهر النمو الاستيعابي هو أن جميع أقاليم الدولة تستفيد من ثمار التنمية".

وأوضح أن إقليم سيناء وإقليم الصعيد كان مهمش إلى حدِ ما خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القيادة السياسية بدأت تستخدم منهجية النمو الاستيعابي وبالتالي تنمية الأقاليم المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع: "فيما يتعلق بسيناء، فإن المشروع القومي العملاق وهو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 460 كيلومتر مربع، بما يُعادل ثلثين دولة مثل سينغافورة، يتم تخطيطه وعمل مناطق صناعية ولوجيستية وسكنية على معايير دولية وهو ما سيخلق زيادة تنافسية، ليس فقط فيما يخص إقليم قناة السويس أو سيناء، وإنما للاقتصاد المصري ككل.

واستكمل أن الدولة المصرية نفّذت العديد من المشروعات القومية والتي من شأنها تنمية سيناء، ليس فقط من ناحية القناة وإنما تنميتها بشكل كامل، منها مشروعات الأنفاق، مشروعات الطرق الكبرى، مشروعات الإسكان في سيناء، مشروعات التعدين والمشروعات الصناعية والتعليمية، وبالتالي مصر انتقلت من دولة نامية إلى دولة صاعدة.
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