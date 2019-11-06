على طريقة "حب في الزنزانة".. عقد قران سجينة سعودية على مواطن.. صور

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة، للمرة الأولى بعقد قران إحدى نزيلاته على مواطن بسجن النساء بجدة، بحضور المسؤولين عن السجن وبض النزيلات وأقارب العروس.



وكشفت مروة يوسف، مديرة السجن، أن العروس تم تجهيزها مثل أي عروس أخرى، حيث كان كل ذلك باجتهاد من منسوبات السجن، وأن النزيلة تم اختيارها من قبل شقيقة المواطن كونها أيضا إحدى نزيلات السجن.



وتم الاحتفال بعقد القران في قاعة الاجتماعات بحضور والد العروس وشقيقها، والعريس وأشقائه وتم تجهيز الإعدادت خصيصًا لهذه المناسبة.





