رمضان عبدالمعز: التغافل عن أخطاء الناس "عبادة"

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك عبادة تسمى "التغافل".



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "أن التغافل عن أخطاء الناس عبادة"، متابعا: "لا تقفوا لبعضكم على الواحدة، ولا تقلبوا في عيوب بعضكم البعض؛ فطوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الآخرين".



