أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة التي خضعت لها مع الطبيب الألماني.. شاهد

خضعت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، لجراحة مؤخرًا في العمود الفقري بمستشفى المعادي العسكري، وأجراها لها الطبيب المصري الألماني جوزيف إسكندر.



ونُشرت صورة لنادية لطفي من داخل المستشفى برفقة الطبيب بعد الجراحة التي خضعت لها، وكانت نادية لطفي، قد نقلت لغرفة العناية المركزة وظلت بها لمدة 3 ساعات بعدها تم نقلها لغرفة عادية وحالتها الآن مستقرة وفي تحسن، وفقًا لتصريحات رضا فرغلي، مساعدة الفنانة.



وكان عدد من النجوم، قد حرص على زيارة نادية لطفي، قبل خضوعها للجراحة وهم الفنانة رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي، والنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم.



يذكر أن البروفيسور جوزيف إسكندر، هو طبيب مصري ألماني يأتي لزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.

