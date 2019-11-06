النواب الأمريكي يبدأ جلسات علنية لعزل ترامب الأسبوع المقبل

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم الأربعاء، إن المجلس يبدأ سلسلة جلسات استماع علنية للتحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل.



وأضاف آدم شيف، في بيان مساء اليوم: "وليام تايلور كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، ونائب مساعد وزيرة الخارجية جورج كنت سوف يتواجدون في 13 نوفمبر بالبرلمان، بينما يظهر السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش في 15 نوفمبر أمام البرلمان بشأن قضية عزل ترامب".



وأكد آدم شيف الذي يقود التحقيقات في عزل ترامب أنه سيتم الإفراج عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.



وقد تؤدي جلسات الاستماع العلنية، التي تبث عبر التليفزيون وتضم مسئولين أمريكيين يدلون بشهاداتهم في مجلس النواب حول ارتكاب ترامب خطأ مزعجًا بشأن وقف المساعدات عن أوكرانيا إلى إثارة قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة، حيث يوجه الناخبون آراءهم إلى انتخابات نوفمبر 2020.