أوركيديا للصناعات الدوائية" تناقش الجديد فى الخلايا الجذعية وعلاج أمراض العيون

◄ استاذ طب وجراحة العيون: المواد الحافظة في قطرات العيون قد تؤدي لفشل الجراحة.. واوركيديا أحدثت نقلة في الصناعة الدوائية في مجال طب وجراحة العيون في مصر والوطن العربي





نظمت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، مائدة مستديرة لمناقشة الجديد في علاج أمراض العيون، وأضرار المواد الحافظة في القطرات، واستخدام الخلايا الجذعية في العلاج، تحت إشراف كل من د.عبدالحميد الحوفي، ود.ايهاب عثمان أساتذة طب وجراحة العيون بطب الإسكندرية، وبمشاركة عدد من شباب الأطباء.



وقال الدكتور ايهاب عثمان استاذ طب وجراحة العيون بالاسكندرية، إن استخدام القطرات التي تحتوي على مواد حافظة لفترات طويلة قد يتسبب في إصابة المريض بالكثير من الأعراض الجانبية، منها تهيج العين والاحمرار والرغبة فى الحك.



وأوضح أن أضرار المواد الحافظة تتعلق بسُمية المستحضر الدوائي أو طول الفترة أو طبيعة حياة المريض، وقد تؤثر على كفاءة وفعالية القطرات، خاصة التي ترفع ضغط العين وهذا يؤدي للاحتياج التدخل الجراحي، مؤكداً أن هذه الأضرار تظهر خلال فترات متفاوتة تختلف من مريض لآخر.

وتابع: المواد الحافظة مفيدة إذا أحسن استخدامها، بمعنى إذا مريض لحالة بسيطة غير مزمنة واستخدمها لفترة قصيرة، لكنها غير مناسبة لأمراض سطح العين الخارجية.



وأشار استاذ طب وجراحة العيون، إلى أن القطرات المصنعة بالتكنولوجيا الجديدة التي قدمتها أوركيديا، لا تحتوي على مواد حافظة أو أي إضافات بخلاف المادة الفعالة، مما يضمن أعلى درجات الأمان لأصحاب أمراض العيون المزمنة الذين يضطرون لاستخدام القطرات العلاجية لسنوات طويلة مثل مرضى ضغط العين المرتفع (الجلوكوما) ومرضى حساسية وجفاف العين، حيث يُعد وصول المواد الحافظة إلى العين لمدة طويلة يؤثر على خلايا سطح العين.



وأضاف أن اوركيديا واحدة من الشركات التي احدثت نقلة في الصناعة الدوائية في مجال طب وجراحة العيون في مصر والوطن العربي، حيث وفرت أنواعًا مختلفة من القطرات تغطي أمراض العين فعالة وبسعر مناسب، حتى وقت الأزمات الاقتصادية في مصر.

وعن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج أمراض العيون، أوضح عثمان، أنه في بعض الحالات المرضية التي يتم فيها تغير سطح القرنية بدرجة لا تسمح برؤية جيدة يتم اللجوء إلى استزراع الخلايا الجذعية، لاسترجاع النظر مرة اخرى بعملية بسيطة، من عين المريض السليمة او احد اقاربه.

وأضاف أن هناك أبحاثًا عالمية لاستخدام الخلايا الجذعية لاستبدال الخلايا المتضررة في الشبكية مما يحقق تحسناً في حدة البصر عن المرضى، لكنها ما زالت في طور الدراسة.



من جانبها، قالت د.شيماء صبري مدير المكتب العلمي بأوركيديا للصناعات الدوائية، إن الشركة لديها أحدث تكنولوجيا تصنيع القطرات في دولة عربية وإفريقية، خصوصا تكنولوجيا الـSDU أي القطرات أحادية الجرعة الخالية من المواد الحافظة والتي أصبحت تصنع في مصر لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت أن هذه القطرات تعالج أمراضًا مختلفة منها جفاف العين والجلوكوما وضغط العين المرتفع والحساسية.

