الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

استزراع الخلايا الجذعية في مرضى سطح القرنية يساعد على استرجاع النظر مرة اخرى

أوركيديا للصناعات الدوائية" تناقش الجديد فى الخلايا الجذعية وعلاج أمراض العيون

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
طباعة
◄ استاذ طب وجراحة العيون: المواد الحافظة في قطرات العيون قد تؤدي لفشل الجراحة.. واوركيديا أحدثت نقلة في الصناعة الدوائية في مجال طب وجراحة العيون في مصر والوطن العربي


نظمت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، مائدة مستديرة لمناقشة الجديد في علاج أمراض العيون، وأضرار المواد الحافظة في القطرات، واستخدام الخلايا الجذعية في العلاج، تحت إشراف كل من د.عبدالحميد الحوفي، ود.ايهاب عثمان أساتذة طب وجراحة العيون بطب الإسكندرية، وبمشاركة عدد من شباب الأطباء.

وقال الدكتور ايهاب عثمان استاذ طب وجراحة العيون بالاسكندرية، إن استخدام القطرات التي تحتوي على مواد حافظة لفترات طويلة قد يتسبب في إصابة المريض بالكثير من الأعراض الجانبية، منها تهيج العين والاحمرار والرغبة فى الحك.

وأوضح أن أضرار المواد الحافظة تتعلق بسُمية المستحضر الدوائي أو طول الفترة أو طبيعة حياة المريض، وقد تؤثر على كفاءة وفعالية القطرات، خاصة التي ترفع ضغط العين وهذا يؤدي للاحتياج التدخل الجراحي، مؤكداً أن هذه الأضرار تظهر خلال فترات متفاوتة تختلف من مريض لآخر.
وتابع: المواد الحافظة مفيدة إذا أحسن استخدامها، بمعنى إذا مريض لحالة بسيطة غير مزمنة واستخدمها لفترة قصيرة، لكنها غير مناسبة لأمراض سطح العين الخارجية.

وأشار استاذ طب وجراحة العيون، إلى أن القطرات المصنعة بالتكنولوجيا الجديدة التي قدمتها أوركيديا، لا تحتوي على مواد حافظة أو أي إضافات بخلاف المادة الفعالة، مما يضمن أعلى درجات الأمان لأصحاب أمراض العيون المزمنة الذين يضطرون لاستخدام القطرات العلاجية لسنوات طويلة مثل مرضى ضغط العين المرتفع (الجلوكوما) ومرضى حساسية وجفاف العين، حيث يُعد وصول المواد الحافظة إلى العين لمدة طويلة يؤثر على خلايا سطح العين.

وأضاف أن اوركيديا واحدة من الشركات التي احدثت نقلة في الصناعة الدوائية في مجال طب وجراحة العيون في مصر والوطن العربي، حيث وفرت أنواعًا مختلفة من القطرات تغطي أمراض العين فعالة وبسعر مناسب، حتى وقت الأزمات الاقتصادية في مصر.
وعن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج أمراض العيون، أوضح عثمان، أنه في بعض الحالات المرضية التي يتم فيها تغير سطح القرنية بدرجة لا تسمح برؤية جيدة يتم اللجوء إلى استزراع الخلايا الجذعية، لاسترجاع النظر مرة اخرى بعملية بسيطة، من عين المريض السليمة او احد اقاربه.
وأضاف أن هناك أبحاثًا عالمية لاستخدام الخلايا الجذعية لاستبدال الخلايا المتضررة في الشبكية مما يحقق تحسناً في حدة البصر عن المرضى، لكنها ما زالت في طور الدراسة.

من جانبها، قالت د.شيماء صبري مدير المكتب العلمي بأوركيديا للصناعات الدوائية، إن الشركة لديها أحدث تكنولوجيا تصنيع القطرات في دولة عربية وإفريقية، خصوصا تكنولوجيا الـSDU أي القطرات أحادية الجرعة الخالية من المواد الحافظة والتي أصبحت تصنع في مصر لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت أن هذه القطرات تعالج أمراضًا مختلفة منها جفاف العين والجلوكوما وضغط العين المرتفع والحساسية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

في ذكرى ميلادها.. الأميرة فوزية أجمل نساء العالم

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

منذ 43 دقيقة

حسن راتب رئيساً لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية (سبيجيكو) ببورسعيد

منذ أقل من ساعتين

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار

ads

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

«مزاج الأبنودي».. شجّع ليفربول وكره «الإسكالوب بانيه»

ads

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

الصحة

مستحضرات تحمى البشرة من أضرار برودة الشتاء

العدسات اللاصقة تجمع الجراثيم تحت قرنية العين

دراسة: الأطفال أكثر عرضة للسمنة بسبب تدليل والديهم

الصحة الروسية: دخان السجائر يسبب العمى للأطفال

الرئيس نيوز

"زايد" تشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد لتدريب المدربين بالزمالة المصرية

حوافز ضريبية للمستثمرين.. واستقرار أسعار الصرف.. «النشرة الاقتصادية» اليوم

"الإخوان والجيش".. كتاب جديد لـ"النمنم" يفضح أكاذيب الجماعة في ثورة "52"

رئيس النواب يلتقي بسفراء سلوفاكيا وأرمينيا وبيلاروسيا بالقاهرة

منوعات

يفعلها معظم النساء وتسبب جفاف الشعر

طرح "جوارب" مايكل جاكسون للبيع بمليونى دولار

"مونديليز" تضخ 400 مليون جنيه استثمارات توسعية

إيقاف تصوير فيلم أنجلينا جولى وسلمى حايك بسبب الحرب النازية

كشكول

خبير أورام إيطالي يناقش أحدث أبحاث علاج سرطان القولون والمستقيم بطب طنطا

تأهل منتخب جامعة عين شمس لدور الثمانية فى بطولة كرة القدم الخماسية

"دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية" ندوة بجامعة حلوان

مستشار اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية يعرض خطة التعليم الجديدة بـ"أسوان"

إسلام سياسي

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

منشق يحذر من مخطط إخواني يستهدف العلاقات المصرية السعودية

خناقات قادة الإخوان والجماعة الإسلامية عرض مستمر

الخلايا الثورية .. الشكل الجديد لإرهاب الإخوان في مصر برعاية الجوكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

"التفكير الإبداعى وريادة الأعمال" بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك