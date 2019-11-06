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أول صورة للنجم "جان يامان" من مكتب المحاماة الخاص به.. شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:52 م
النجم التركي جان
النجم التركي جان يامان
سناء إسماعيل
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نشر النجم التركي جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، صورة له من مكتب المحاماة الخاص به في بيبك بتركيا.

ويعمل جان في مجال المحاماة وذلك قبل انضمامه لعالم التمثيل، حيث ساعدة طوله ووسامته في اقتحام عالم التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الناجحة وكان آخرها مسلسل "الطائر المبكر".

وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وشاركه في بطولته النجمة ديميت أوزديمير، ونال النجمان العديد من الجوائز عن دورهما بالعمل كما تم تكريمهما بجائزة الموريكس دور كأفضل نجمين تركيين عن دورهما في العمل.

وتم ترجمة العمل لأكثر من لغة، وقام بعدها جان بجولة في اليونان وروما لعمل بعض اللقاءات والحوارات التلفزيونية عن نجاح دوره في المسلسل.
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