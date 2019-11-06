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اقتصاد

بعد الاستحواذ على 72 % من مصانعها..

حسن راتب رئيساً لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية (سبيجيكو) ببورسعيد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:51 م
الدكتور حسن راتب
الدكتور حسن راتب
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استحوذ الدكتور حسن راتب والدكتور محمد سعد على 72 % من مصانع الأسمنت الأسبانية المصرية (سيبجيكو) ببورسعيد.

صرح بذلك المستشار القانونى أشرف واصل الممثل القانونى لمجموعة شركات شورى وأضاف أنه قد تم تعيين الدكتور حسن راتب رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.. وقد تم توقيع الصفقة بمقر مجموعة شركات سما.

وجدير بالذكر أن المصنع مقام على مساحة ٤٢٠٠٠م٢ بطاقة ٦٠٠ ألف طن سنوى بالمنطقة الحرة ببورسعيد وسوف يتم عمل التطوير اللازم ورفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع، بحيث يتم تخصيص معظم إنتاجية هذا المصنع للتصدير .

ومن ناحية أخرى فقد تم التعاقد على إيجار وإدارة المصنع لإحدى الشركات المملوكة للدكتور حسن راتب لما لها من خبرة واسعة وتاريخ مشرف فى هذا المجال.

وفو نفس السياق توجهت شركة شورى بتقديم الشكر للدكتور محمد سعد الدين لإتمام هذه الصفقة من أجل تحقيق النفع والنجاح لجميع الأطراف.

والجدير بالذكر أن الدكتور حسن راتب هو من أنشأ مصانع أسمنت سيناء والتي حققت نجاحات كبيرة في مجال الأسمنت البرتولاندي والأسمنت الأبيض في تسعينيات القرن الماضي، وتنمية أرض سيناء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنشأ جامعة سيناء بالعريش، والقنطرة شرق، وجامعة العاصمة، والتي هي تحت الإنشاء، بالإضافة إلي نشاطات مجموعة شركات سما المتعددة في مجال التنمية العقارية والاستثمارية، كما شملت المجالات السياحية في صعيد مصر، حيث جولف الأقصر والتنمية السياحية وقرية سما العريش، بالإضافة إلى سما القاهرة.

وشركات يروبوتين لمحطات ومضخات الخرسانة الجاهزة، بالإضافة الي استثمارات في مجال الميديا، حيث تعتبر قناة المحور أول قناة فضائية خاصة أنشئت منذ أكثر من ١٩ سنة.
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