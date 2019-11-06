السبت.. إجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى بمناسبة المولد النبوى

صرح حسين الجمال، عضو مجلس نقابة المحامين العامة، بأن يوم السبت المقبل، الموافق ٩ نوفمبر الجاري، إجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف.



كان من المقرر أن يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة يوم السبت المقبل، لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين.



ويعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، دوريًا، محاضرتين في الأسبوع، وتعقد محاضرة يوم السبت لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، وأخرى يوم الأربعاء لمحامي الجيزة والقليوبية.