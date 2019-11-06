"ترك والخطيب إيد واحدة".. تركي آل شيخ يُشعل السوشيال ميديا بأغنية جديدة

شارك تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، متابعي صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، فيديو للمطرب الشعبي سعد الصغير وهو يغني"ترك والخطيب أيد واحدة" في إحدى الحفلات.



وغنى المطرب الشعبي سعد الصغير، هذه الأغنية، وسط تفاعل الجمهور والمشاهدين خلال إحدى الحفلات.



يُذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنهى خلافاته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد زيارته إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله للاطمئنان عليه.



وحرص تركي آل الشيخ خلال الفترة الماضية، على فتح صفحة جديدة مع مجلس الأهلي وجماهيره، وطي صفحة الخلافات التي كانت نشبت بينهما على مدار العامين الماضيين.

