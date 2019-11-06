أول ظهور لهازال كايا وزوجها بعد حريق منزلهما.. صور

التقطت عدسات الباباراتزي، صورا للنجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم "فريحة"، في مسلسل يحمل نفس الاسم، برفقة زوجها المخرج علي آتاي، خلال تواجدهما بأحد المطاعم في جيهانغير، بأول ظهور لهما بعد حريق منزلهما.



وظهرت هازال كايا، وهي مشغولها بهاتفها النقال بينما زوجها يكتفي بالنظر إلى المائدة التي يجلسان عليها.



وكان منزل هازال كايا، قد تعرض للحريق، وردت ببيان كشفت من خلاله تفاصيل الحريق قائلة: "أردت أن أقدم توضيحا حول الأخبار المنتشرة نعم اندلع حريق صغير في منزلنا في الطابق السفلي، لكن رجال الإطفال وصلوا بسرعة وتم السيطرة على الحريق قبل أن يكبر".



وأضافت: "الحمد لله أفراد منزلنا ومن ضمنهم حيواناتنا الأليفة جميعًا في حالة صحية جيدة، وأنا بالطبع خفت كثيرًا لكني بخير وممتنة لأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ".



وتابعت: "الآن نبدو وكأننا خرجنا في عطلة عائلية صغيرة في المدينة، وسنتخذ تدابير أمنية أكثر جدية ونعود لمنزلنا في غضون أيام قليلة قبل ولادة ابننا، قبلاتنا لكل من اتصل وسأل عنا".



وكانت هازال كايا، قد احتفلت بزفافها على المخرج علي أتاي في 6 فبراير 2019، وحضر حفل زفافها عددًا كبيرًا من نجوم تركيا.

