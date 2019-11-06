رمضان عبدالمعز: قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف فى مسجد النبى

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن أكثر الناس بعدًا عن الله سبحانه وتعالى، هم أصحاب القلوب القاسية.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "أن أصحاب القلوب الرحيمة هم الأقرب لله تعالى"، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الزمر: "ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ".



وأوضح أن السعي لقضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي شهرًا، متابعًا: "عبادة قضاء حوائج الناس من أهم العبادات، لكن من الضروري ألا نكلف الناس بأقصى من وسعهم، فمثلًا لا تطلب من شخص أن يقضي لك حاجة وهي ليست باستطاعته".

