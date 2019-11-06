البحوث الاجتماعية: 44.6% أبدوا عدم رضاهم عن النظام الانتخابى للبرلمان

أظهرت نتائج الاستطلاع التي أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعرفة رأي الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ"، والذى تم تحت إشراف الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فيما يتعلق بالرأى فى النظام الانتخابى المطبق فى انتخابات مجلس النواب الراهن، وبسؤال مفردات العينة عن رأيها فى النظام الانتخابى الذى طُبق فى انتخابات البرلمان الحالى "برلمان 2015"، أوضحت أن نسبة من أبدوا عدم رضاهم عن النظام الانتخابى الذى تم تطبيقه بلغت (44٫6٪)، فى حين بلغت نسبة من أبدوا رضاهم 25٫5٪، وكانت النسبة الباقية من نصيب أصحاب الرضا إلى حد ما 29٫9٪.



وتمثلت مبررات الرضا عن النظام الانتخابى المطبق فى أنه جمع بين النظام الفردى الذى اعتاد عليه المواطنون والقائمة التى سعت إلى تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور (المرأة، المسيحيون، الشباب…) بنسبة (70٫1٪)، ويتقارب معه أنه كان ملائمًا لطبيعة المرحلة الانتقالية (69٫0٪)، ثم لأنه حقق تكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين أو المستقلين (54٫8٪) على نفس المنوال، كانت أول أسباب الفريق غير الراضى أنه لم يأت بنواب ذوى أداء برلمانى فعال من وجهة نظرهم بنسبة (52٫9٪)، ثم إنه لم يؤد إلى تمثيل متنوع للقوى السياسية بنسبة (42٫6٪)، ويكاد يتساوى معه أن إجراء جولة الإعادة- إذا لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على الأغلبية المطلقة كان مكلف ماليًا (41٫8٪)، ثم إن مساحة الدوائر الانتخابية للقوائم كانت شاسعة مما جعل الناخبين لا يعرفون المرشحين، ولأنه اشترط الفوز بالأغلبية المطلقة (50٪+1) من الأصوات الصحيحة سواء فى الفردى أو القوائم، مما أهدر عددًا كبيرًا للغاية من الأصوات الصحيحة للناخبين (40٫3٪، 38٫4٪، 34٫2٪على التوالى).