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محافظات

بني سويف تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

وتضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وكلمة لوكيل الوزارة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، مؤكدًا أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقف، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، والتي تتنافى مع السلوكيات والأفكار المتطرفة والهدامة التي تروج لها بعض الفئات الضالة المنتسبة زورا إلى الإسلام، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية جسدت أخلاق وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم.

وهنأ المحافظ أهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعيا المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير.

حضر الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء محمد مراد نائب مدير الأمن، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والمحاسب وجيه عبدالرازق رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.
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