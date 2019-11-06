رئيس مجلس النواب يستقبل سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة.



وأشاد الدكتور عبدالعال بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



كما أكد الدكتور عبدالعال حرصه الشخصى على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وضرورة المضى قدمًا نحو تعزيزها، والتنسيق بين برلمانى البلدين فى المحافل الدولية.



وخلال اللقاء، أعرب سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة عن سعادته بوجوده فى مصر، مشيرًا إلى أنه بدأ مهام عمله الرسمية مؤخرًا كسفير جديد لبلاده فى مصر، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتى تسعى بيلاروسيا إلى تعزيزها بما يتناسب وحجم وثقل البلدين.



كما أشار سفير بيلاروسيا إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والأمن، وغيرها من المجالات التى يسعى الطرفان إلى تبادل الاستفادة من خبراتهما فى هذه المجالات.