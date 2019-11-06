أسعار الألومنيوم مساء اليوم

استقر سعر معدن الألومنيوم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق البورصة العالمية؛ وسجل سعر الطن نحو 1737 دولارا وتطالب شركة مصر للألومنيوم بربط سعر الكهرباء بالسعر العالمي نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.



وبلغت أسعار طن الأسطوانات 37.5 ألف جنيه، بينما بلغ سعر القطاعات البثق 47 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر السلك 35 ألف للطن، وسعر الأقراص التي يتم تصنيع الأدوات المنزلية منها 50 ألف جنيه للطن.



وسجلت أسعار منتجات الألومنيوم التي تنتجها مصر للألومنيوم، انخفاضا بلغ 2000 جنيه للطن بداية من شهر نوفمبر الجاري.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.