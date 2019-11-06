رئيس البرلمان يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفير أرمينيا بالقاهرة.



وأكد الدكتور عبدالعال أن مصر وأرمينيا دولتان صديقتان، بينهما العديد من القواسم المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة التعاون البرلمانى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين الذين تجمعهما علاقات قوية.



من جانبه، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة، قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأهمية دور جمعية الصداقة البرلمانية فى تعزيز هذه العلاقات البرلمانية.



وأشار سفير أرمينيا إلى ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق فى القضايا محل الاهتمام المشترك.