"عبدالعال" يستقبل القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة.



وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، داعيًا إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية.



ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال سفير جمهورية سلوفاكيا عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا أهمية وثقل مصر الإقليمى والدولى، ودورها المحوري فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، بما يجعلها شريكًا قويًا لسلوفاكيا، داعيًا إلى العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، بما فى ذلك زيادة حجم التبادل التجارى وتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.