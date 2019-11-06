"الأوروبى لإعادة الإعمار": الاقتصاد المصرى ينمو بـ٥٫٩% خلال 2019

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تشهد نموًا قويًا بالفعل يكسبها مزيدًا من الزخم في العام الحالي والمقبل، مرجحًا في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي 2019-2020.



وفِي تقريره الذي تناول دول مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب؛ خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط على خلفية المخاوف السياسية والأمنية في لبنان وتونس، وانكماش القطاع الزراعي في المغرب وتأخير بدء الإصلاحات في الأردن.



ورجح البنك في الجزء الذي تناول اقتصاد مصر، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.9% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ5.6% في العام السابق، مدفوعًا بمزيد من التعزيز لقطاعي السياحة والصادرات، فضلًا عن مشاريع البناء العامة الكبيرة.



وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 4.4 في المائة في عام 2019 و4.8 في المائة في عام 2020، مقارنة بـ 4.3 في المائة في عام 2018.



تأتي التوقعات الجديدة بتخفيض قدره 0.2 و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في مايو.



وأشار البنك إلى أن الانتعاش سيدعم الدوافع التقليدية للنمو وزيادة الصادرات في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يدعم اليقين السياسي النمو في العام المقبل على حد سواء على المستويين المحلي والإقليمي، ومع ذلك، ذكر أن النمو على المدى المتوسط ​​سيظل أقل من مستويات ما قبل عام 2011.