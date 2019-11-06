"علاج طبيعي بني سويف" تنظم يومًا علميًا عن "تأهيل عضلات الحوض"

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اليوم العلمي بقسم صحة المرأة عن استخدام العلاج الكهربائي في تأهيل عضلات الحوض باستخدام جهاز البيوفيدباك، وفي إطار بروتوكول التعاون بين كلية العلاج الطبيعي ومديرية الصحة ببني سويف وبرعاية الدكتورة ألفت دياب عميد كلية العلاج الطبيعي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هبه عبدالعظيم مدير اللجنة الطبية ببني سويف، الدكتورة منى طوسون إخصائي النساء والتوليد، الدكتورة الشيماء حجاج مدير العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، الدكتورة هبة صبري مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة، وعدد من طلبة امتياز علاج طبيعي وأخصائي علاج طبيعي من مستشفيات صحة بني سويف، وذلك لرفع كفاءة الأخصائيين في مجال العلاج الطبيعي.



وقالت الدكتورة الشيماء حجاج مدير العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، إنه تم تزويد مهارات أخصائي العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة في كافة المجالات في كافة المجالات الخاصة بالعلاج الطبيعي لخدمة المرضى، وتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت دياب عميد كلية العلاج الطبيعي، وذلك بعمل بروتوكول تعاون يهدف إلى تعليم أحدث الوسائل العلاجية على مستوى المحافظة.



وأوضحت "حجاج" أنهم تم عمل تدريبات وكورسات علاج طبيعي مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبدالقادر وتم البدء فى برنامج تعليم مستمر، والتعاقد مع إحدي المؤسسات التعليم اليدوى، وذلك لأول مرة بالمحافظة.