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اقتصاد

"هواوي" تتوقع نمو مبيعاتها رغم الحظر الأمريكي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:56 م
هواوي
هواوي
وكالات
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توقع مؤسس شركة هواوي الصينية للهواتف المحمولة رين شينجفي، ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 20% خلال العام المقبل، وهي النسبة نفسها التي تتوقع تحقيقها العام الجاري، وذلك حتى إذا تم منعها من الحصول على أحدث نظام تشغيل لشركة جوجل الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويل تشانج مدير الاستراتيجيات في هواوي القول إن هواوي، أكبر شركة للهواتف المحمولة بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، يمكنها أن تعتمد على سوقها الداخلية الكبيرة والبرامج التي تنتجها من أجل زيادة النمو بواقع الخمس خلال عام 2020.

وقال رين شينجفي لوكالة بلومبرج إن هواوي سوف تتمكن من بيع ما بين 240 و250 مليون وحدة عام 2019، بارتفاع بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وتواجه هواوي تحديًا بعد 6 أشهر من منع واشنطن للشركة شراء مكونات أمريكية رئيسية وبرامج تشغيل.

ومن شأن هذا الحظر التأثير بصورة سلبية على مبيعات هواوي، وعرقلة قدرتها على تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال رين إن عدم قدرة هواوي على الحصول على أحدث برامج جوجل سوف يؤدي لتراجع المبيعات في الخارج، ولكن لن يكون لذلك التأثير نفسه على المبيعات في الصين.

وأوضح أن هواوي تدرس حاليا بدائل أمريكية لبرامج التشغيل والمكونات التي لن تستطيع عليها.

وقال رين: "لقد حشدنا الآلاف من الموظفين وهم يعملون بجدية لمواجهة هذه المشاكل".

وأضاف" أتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة، ولكننا لا نعرف شيئا عن المستقبل".

وتلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 206 طلبات من شركات أمريكية للحصول على تراخيص لبيع المكونات لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.
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