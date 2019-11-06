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مصر

الصحة تشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد للنهوض بـ"التعليم الطبي"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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شهدت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، وممثل كلية طب جامعة هارفارد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المقر الجديد للزمالة المصرية" و"المعهد القومي لتدريب الأطباء" سابقًا.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تضمنت الاتفاق على نوعين من التدريب حيث يشمل التدريب الأول اختيار وزارة الصحة والسكان ل 200 من المدربين للتدريب ببرنامج الزمالة المصرية"T2T"، وتنطلق الدفعة الأولى بداية من شهر ديسمبر القادم ولمدة ٩ شهور، وذلك من خلال عقد ورشتي عمل في مصر، كما سيتم اختيار 40 مدربًا من المتميزين لحضور ورشة عمل أخرى بجامعة هارفارد.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تطبيق ذلك البرنامج تدريب المدربين “T2T” مع جامعة هارفارد لمدة 3 سنوات كبداية لتفعيل المذكرة، حيث سيتاح للمدربين حضور المحاضرات عبر الإنترنت والمشاركة في الأنشطة التعليمية التي ستكون بمثابة جزء من البرنامج التدريبي.

وتابعت أن المذكرة تضمنت أن تقوم كل من وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد بالتشاور لمناقشة أهداف البرنامج ومواضيع ورش العمل وذلك تلبية لاحتياجات المتعلمين في مصر.

كما شملت المذكرة أن يحصل المشاركين الذين أكملوا بشكل كاف جميع متطلبات برنامج “T2T” على شهادة إتمام البرنامج التدريبي موقعة من مديري الدورة، وبذلك يصبحون مؤهلين للحصول على عضوية منتسبة في جامعة هارفارد ورابطة خريجي كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأشارت إلى المذكرة أن النوع الثاني من التدريب هو تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.
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