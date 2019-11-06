شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

شهد أعلى الطريق الدائري المتجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ظهور كثافات مرورية مرتفعة مساء اليوم الأربعاء، بسبب وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة بمواد الدهانات بالحاجز الخرساني للطريق، ما أدى إلى انقلاب الحمولة، دون وقوع أى خسائر بشرية.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من الخدمات المعينة بتصادم سيارة نصف نقل وانقلاب حمولتها، وذلك أعلى الطريق الدائري المتجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية وسيارات الإغاثة لرفع السيارة وحمولتها من الطريق، والعمل على تسيير حركة السير، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.