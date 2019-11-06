القوى العاملة تتابع وفاة 5 مصريين في حادث مرورى بالكويت

تتابع وزارة القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبوحليفة بالأحمدي في الكويت، للوقوف على ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها.



وتلقت الوزارة تقريرًا عاجلًا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى أن الحادث وقع اليوم في أثناء توجه ميكروباص شركة "تشيد الجزيرة رقم 943757" إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملًا.



وأوضح المستشار العمالي، أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغيير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم: محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبداللاه حسن عبداللاه، من سوهاج، وحمادة عبداللطيف شرقاوي عبداللطيف سائق الميكروباص من سوهاج.



ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا إجراءات الطب الشرعي، فضلًا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، فضلًا عن تعويضاتهم ومستحقاتهم.