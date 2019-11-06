طب حدائق زينهم: الكشف المبكر على 530 حالة للتوعية بسرطان الثدى

قالت الدكتورة حنان محمود، مدير مكتب طب أسرة حدائق زينهم، إنه تم الكشف على 530 حالة، تمت إحالة 70 حالة للإخصائى لإتمام الكشف عليهم والاطمئنان على صحتهم بمنطقة السيدة زينب.



وأضافت "محمود"، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المركز به فرقتان كل واحدة منهما تحتوى على طبيب ومدخل بيانات وممرضة و2 مثقفات صحيات لتوعية السيدات بالفحص الذاتي على الثدي، من أجل طمأنة السيدات على أنفسهم.



فيما تقول نجلاء فتحي، مثقف صحى، إنه عندما ترى السيدة أى "كلكعة" فى منطقة الثدي لا بد أن تذهب إلى الطبيب فورًا، لافتة إلى أن كل حالة لها الأدوات الخاصة بها.