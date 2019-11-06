هشام ماجد لـ "أحمد فهمي": كل سنة وأنت أغرب من اللي قبلها

احتفل الفنان هشام ماجد، بعيد ميلاد الفنان أحمد فهمي، بمجموعة صور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، والذي يوافق 6 نوفمبر الجاري.ونشر "هشام"، مجموعة صور في عدة مناسبات، ووجه رسالة له قائلًا: "أربعة وعشرين سنة صحوبية وكورة وضحك وشغل وخناق وفن وحاجات تانية كتير... كل سنة وأنت أجن وأغرب من السنة اللي قبلها".يذكر أن بداية هشام ماجد الفنية كانت مع أحمد فهمي وشيكو واشتركوا في فيلم بعنوان "سمير وشهير وبهير"، تم عرضه في عام 2010 وحقق نجاحًا كبيرًا وفيلم "ورقة شفرة" تم عرضه في عام 2008.