منة فضالي بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "فضالي" بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية تيشرت من اللون الأبيض، وبنطلون من اللون الأسود، وحذاء رياضي من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، وعلقت على الصورة، قائلة: "أنت لست مجبرًا لتغيير نفسك من اجل احدهم فمن يحبك عليه تقبلك في كل حالاتك، أن الحب ما خلق لتكون مثاليًا أمامه بل هو روح تمتزج مع اخري لتكمل بعضها".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.