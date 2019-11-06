السكة الحديد: حركة القطارات تسير بصورة طبيعية

أكدت هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية ولا توجد أعطال على الخط كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أعطال على خط الوجه البحري.



أوضحت الهيئة، أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات لتجنب وجود أي مشكلات تواجه القطارات أثناء مسيرها، مما يؤثر بصورة سلبية على الحركة العامة للقطارات، ومن ثم التسبب في إزعاج المواطنين.



وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة التأكد من المعلومات قبل إشاعة أي أخبار لا مجال لها من الصحة، خاصة أن مرفق السكة الحديد من أكثر المرافق الحيوية التي تهم المواطنين.