الأحد.. متحف الطفل يحتفل بالمولد النبوى

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، الأحد المقبل، احتفالية بمناسبة ذكرى مولد النبى تهدف إلى التعايش، وأن نقتدي بسنته الكريمة في جميع الجوانب الحياتية، صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى أمين عام جمية مصر الجديدة.



وأشار إلى أن الجمعية تحرص على التفاعل مع كل المناسبات الدينية وتنظم الفعاليات المناسبة للأطفال والنشء لترسيخ قيم الدين السمح، وأن نقتدى بالسلوكيات الأخلاقية للأنبياء والمرسلين.



وقال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير عام متحف الطفل، إن الاحتفالية تهدف إلى ضرورة الالتزام بخصال وأخلاق المصطفى، التى ترسخ أسس الحياة والمبادئ الإنسانية الكفيلة بإشاعة التآلف والعدل والمساواة بين البشر.



ولفت إلى أن الفعاليات تبدأ في الساعة 11 صباحًا وممتدة حتى 3 عصرًا، وتتضمن فقرة الأراجوز الذى يتناول بطريقة شيقة وممتعة للأطفال السيرة العطرة للرسول الكريم وتعريف بمولده الذى جاء في الثانى عشر من شهر ربيع الأول فى عام الفيل، الموافق 571 ميلادى.



وأوضح أن الاحتفالية تتضمن أيضًا عروضًا للعرائس الماريونيت تتناول العادات المتوارثة ومظاهر الاحتفال بالمولد النبى والتى امتدت من العصر الفاطمى وحتى الآن، وفقرة (الدى جى)، وتختتم الاحتفالية بورشة عمل فنية عن كيفية صناعة عروسة المولد للبنات والحصان للأولاد.