تعرف على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.. الجمعة

تقام فى الثامنة مساء الجمعة 8 نوفمبر، ثلاث حفلات ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فعلى المسرح الكبير يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلًا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقه فاصل للمطربين نهاد فتحي، وأحمد عفت، وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.



وعلى مسرح الجمهورية، تقام احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى الشريف، عندما يحيى النجم محمد ثروت، الليلة المحمدية بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، ومشاركة المنشدين بلال مختار، محمد عبدالحميد، وإبراهيم فاروق وحسام صقر.



ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفل ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التى تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، حيث تتغنى كل من رحاب عمر ومروة حمدى بنخبة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.