مصرع طفلة سقطت من الطابق الثانى فى طنطا

لقيت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف العام، مصرعها عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني في طنطا بمنطقة شارع الجلاء، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين أهالي المنطقة.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بوصول جثة طفلة تدعى "وفاء" عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني العلوي بمنزل بشارع 25 الكاكولا بدائرة قسم ثان.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتحرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع أسرة الطفلة واستخراج تصريح الدفن بعد العرض على الطبيب الشرعي وطلبت تحريات المباحث.