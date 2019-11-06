نصر سالم: مصر مستهدفة من عدة جهات إقليمية ودولية (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مجهودات القوات الأمنية المصرية في مكافحة الإرهاب تؤكد أن مصر مستهدفة لعدد من المخاطر والتهديدات باستمرار من قبل عدة جهات إقليمية ودولية، وسنجد سببها هؤلاء الإرهابيين الذين نواجههم بالسلاح وليس لهم إلا القتل.



وأضاف "سالم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك نوعًا آخر وهو الفئة الإجرامية التي لا تقل في تهديدها وخطورتها عن الإرهابيين، وهم الذين يتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات لاتخاذ الإجراءات حيالهم القانونية.



وأشار "سالم"، إلى أن استخدام السلاح القذر وهو "المتفجرات" الذي لا يفرق بين المرأة والطفل والشيخ والجندي، حتى من يصاب منها تصبح إصابته أخطر من استشهاده، لافتًا إلى أن هناك معارك في منتهى الذكاء من قبل أبنائنا في سلاح المهندسين ضد هؤلاء المخربين الذي يعملون على تطوير استخدام المتفجرات.