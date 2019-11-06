رسالة مؤثرة من أصالة للفنان عبدالمجيد عبدالله (فيديو)

وجهت الفنانه أصالة، رسالة للفنان عبد المجيد عبدالله، خلا حضورها حفل "ليلة سهم" ضمن فعاليات الرياض.



وقالت "أصالة"، خلال مقطع فيديو، للبرنامج "عرب وود"، أنها تحب الفنان عبد المجيد عبدالله، وأنها من المتابعين الجيدين له.



يذكر أن "ليلة سهم"، شملت عددا كبيرا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي "سهم".