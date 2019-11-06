22 سفينة إجمالى حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الأربعاء، بلغت 22 سفينة.



وذكرت الهيئة- في بيان لها- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن ومغادرة 4 سفن، ويوجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة، ويوجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، فيما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.