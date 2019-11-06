وفد إيطالى يزور بيت لحم ويطلع على الأوضاع

زار وفد إيطالي من بلدية بريشا الإيطالية، بلدية بيت لحم، في إطار التوأمة التي تربط بين بريشا وبيت لحم.



واطلع رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان الوفد، الذي يضم رئيس البلدية إميليو ديل بونو، والمطران بيير أنطونيو تريمولادا، على الأوضاع في محافظة بيت لحم.



وتحدث سلمان عن عمق العلاقات التي تربط بيت لحم ببريشا، ووضع الوفد أمام التحديات التي تواجهها بفعل الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود جدار الفصل العنصري، والمستوطنات، وسيطرة الاحتلال على معظم مساحة بيت لحم.



وأكد أن بيت لحم هي أكثر المحافظات التي تعاني من ممارسات الاحتلال، ولأهميتها الدينية والأعداد الكبيرة من السياح التي تزورها.