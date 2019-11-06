"تموين الدقهلية": نعمل على حفظ آدمية المواطن (فيديو)

قال عوض مراد، مدير مركز خدمة المواطنين بالدقهلية، إن المركز كان به جهاز كمبيوتر واحد، أما الآن أصبح به 11 جهاز كمبيوتر، فأصبح لا يوجد زحام، ولا طوابير في المركز.



فيما قال سيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إن المديرية بها 14 مركزًا، وتم استلام 9 مراكز، وباقي 5 مراكز في التشطيب النهائي، لافتًا إلى أن هناك فرقا عظيما بين الذي نراه اليوم، وبين الشكل القديم.



وأردف: "نعمل على رفع روح أداء الخدمة للمواطن المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، إضافة إلى حفظ آدمية المواطن دون احتكاك بالموظف من خلال الشباك الواحد".