بالصور.. تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

شيعت عقب صلاة العصر، جنازة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، من مسجد السيدة نفيسة.





ومن المقرر أن يقام العزاء، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



كان "الحلو" قد تدهورت حالته الصحية، ودخل منذ ثلاثة أيام للعناية المركزة، وتم وضعه على أجهزة تنفس صناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات غسيل كلي.



ويعد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي، ودربت الوحوش في مصر والعالم العربي.