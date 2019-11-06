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سياسي

عبدالعال يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن في أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جورج تسيرتلي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوفد المرافق له، داخل مكتبه.

في مستهل اللقاء، أعرب "عبدالعال" عن تقديره لتلك الزيارة، مضيفًا أنها تمثل انعكاسًا صادقًا للشراكة المصرية الفاعلة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معربًا عن تطلع مجلس النواب، لتوسيع آفاق التعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتبارها آلية بناءة وجادة للحوار والتواصل بين الشعب المصري والشعوب الأوروبية.

وأثنى على الدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز العلاقات بين الدول أعضاء الجمعية والدول المتوسطية، مضيفًا أن الحوار يمثل الآلية الأفضل لتعزيز العلاقات وتقريب وجهات النظر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح "تسيرتلي" أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعد من أكبر المؤسسات البرلمانية في أوروبا، حيث تضم 57 دولة، ويتركز دورها بالأساس في الوساطة ومنع النزاعات، وقدم الشكر للدكتور عبدالعال على حرص مجلس النواب على المشاركة المنتظمة في اجتماعات الجمعية.

وأكد "عبدالعال" خلال اللقاء، أن مكافحة الإرهاب والتطرف هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الأمن العالمي، مستعرضًا الدور المصري الرائد إقليميًا وعالميًا في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى إستراتيجية شاملة في مكافحة تلك الظاهرة، كما أكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر في ضمان أمن أوروبا من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا الجهود التي تقوم بها مصر على أكثر من مستوى من أجل المراقبة المستمرة لحدودها لمنع تسلل الإرهابيين، خاصة من الدول التي تعاني من نزاعات وأزمات مستمرة.

ومن جانبه، عبر "تسيرتلي" عن عميق تقديره لحفاوة الاستقبال التى لقاها والوفد المرافق له خلال تلك الزيارة، واصفًا الدور المصري بالمحوري والهام لحفظ الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيدًا بالجهود الملموسة التى تبذلها الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأكد اتفاقه مع الدكتور علي عبدالعال على أن الجهود المصرية، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأضافت الكثير إلى أمن أوروبا بشكل عام، مشددًا على الحاجة الماسة لإجراء المزيد من المشاورات مع الدولة المصرية حول العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي مؤسسة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنشئت في قمة باريس عام 1990، وتتمثل المهمة الأساسية للجمعية المكونة من 57 دولة و323 عضوًا في تسهيل الحوار بين برلمانات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنع النزاعات.

ويتمتع مجلس النواب المصري بصفة مراقب لدى الجمعية، حيث تشارك وفود برلمانية مصرية بشكل منتظم في اجتماعات الجمعية، كما تتمتع بعض المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى بصفة مراقب لدى الجمعية، ومنها: البرلمان الأوروبي، الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة، الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (PABSEC)، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE).
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