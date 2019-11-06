عماد راغب: صندوق "عطاء" يخدم ذوي الإعاقة الأكثر احتياجًا في المجتمع

قال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء لخدمة ذوي الإعاقة، إن الصندوق يخدم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.



وأضاف "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن المواطنين ذوي الإعاقة لديهم قدرة علي خدمة المجتمع أيضًا، لافتًا إلى أن الشخص ذو إعاقة ذهنية بيكون لديهم طاقة وقوة وتميز غير الشخص العادي.



وأكد أن صندوق العطاء يضع في أولوياته توفير الأجهزة تعويضة بعض أجزاء لجسم الشخص، وتوفير أجهز وتعليم الكفيف عليها.