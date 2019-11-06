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اللواء محمد الشهاوي: تنمية سيناء أمن قومي مصري (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:11 م
اللواء محمد الشهاوي
اللواء محمد الشهاوي
ياسمين عباس
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن جميع المشروعات التي تمت على أرض سيناء هذه البقعة الغالية على كل قلب مصري، تؤكد أن التنمية هامة جدًا لمكافحة الإرهاب والتطرف، لافتًا إلى أن العمليات الأمنية والعسكرية تقضي على الإرهابيين، لكن الذي يقضي على الإرهاب هو التنمية.

وأضاف "الشهاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق جنوب سيناء والسويس يشير إلى عدة رسائل، أولها أنه ينفذ المخطط الاستراتيجي الذي وضعه من سبقوه، وأن الاستقرار والإرادة هما أساس البناء.

وأشار "الشهاوي" إلى أن الدولة نفذت استثمارات في سيناء خلال الـ5 سنوات الماضية بقيمة 800 مليار جنيه، منوهًا بأنه من أبرز تلك المشروعات هو الطرق التي تعتبر شرايين جديدة تصل سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن تنمية سيناء هي أمن قومي لمصر.
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