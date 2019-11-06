أبوشقة: البرلمان يبحث أزمة موعد انتهاء دور الانعقاد

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس سيدرس الأزمة التى تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالى، وبدء مجلس النواب المقبل.



وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن هناك تعارضًا بين نصين دستوريين، وهما النص على أن مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، خمس سنوات، والنص الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد فى الخميس الأول من أكتوبر.



وأوضح أبوشقة، أن حال الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعى، سيبدأ مجلس النواب الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، لأن مجلس النواب الحالى بدأ فى ١٠ يناير ٢٠١٦، وبالتالى سيتعارض ذلك مع النص الدستورى الثانى الذي يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر.



وتابع: "حال الالتزام بالنص الدستورى الثانى، الخاص ببدء دور الانعقاد في أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد في أكتوبر ٢٠٢٠، وبالتالى سيخالف ذلك النص الأول الخاص بمدة المجلس وهى خمس سنوات، حيث لن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية".



وقال أبوشقة: "سندرس تلك الأزمة، وهل تلك المواعيد المنصوص عليها في الدستور، إلزامية أم تنظيمية، للخروج بأفضل الحلول الدستورية لحل الأزمة".



وحول مدى إمكانية، مد دور الانعقاد الحالي، لما بعد شهر يوليو المقبل، أكد أبوشقة، أنه لا يوجد أي مانع قانونى من ذلك، فالدستور ينص على ألا تقل مدة دور الانعقاد الحالي عن ٩ أشهر، ما يعنى إمكانية مد مدته، ومخاطبة رئيس الجمهورية بذلك.