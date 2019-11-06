طلب إحاطة بسبب تدني زراعة الأشجار وتراجع ترتيب مصر عالميًا

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن ضرورة زراعة اشجار بكميات مناسبة على مستوي الجمهورية، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العامة للمواطنين.



وأضافت "البطران"، في تصريح صحفي، أن الأشجار لديها قدرة كبيرة على تحقيق التوازن البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية، مشيرةً إلى أن مصر لا تحظي بزراعة الأشجار، بالإضافة إلي إهمال المسئولين، على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به في حماية البيئة وتقليل التلوث، مضيفةً أنّ وجود الشجر في حياتنا اليومية، في حد ذاته أمر قد يجعلنا ننساها بسهولة ونعتبر وجودها أمرًا بديهيًا، وهذا بالفعل ما يتم مع الاشجار في محافظات ومدن مصر، إما ان يتم قطعها او اهمالها حتى الموت، متجاهلين أهمية الدور الذي تقوم به.



وأشارت "البطران" إلي أن هناك دراسة مهمة قامت بها جامعة Yale لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الاشجار الموجودة في الدول، والتي أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلي 203، بينما أشارت إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدني بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الاشجار حول العالم.





وطالبت بسرعة إحالة الطلب للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته وللاطلاع على ما ستقوم به الجهات المعنية من خطوات لزيادة زراعة الاشجار على مستوى الجمهورية، كما طالبت بتضافر جهود وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لاستدامة الشجر ووزارة الري للاعتناء بالأشجار، والداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ العديد من المبادرات لزراعة الأشجار لما لها من تأثير إيجابي علي المجتمع.





