أديب: الإخوان مارسوا العنف منذ اليوم الأول لتدشين الجماعة (فيديو)

قال منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن ما يدفعنا دائمًا إلى أن نقول أن علاقة الإخوان بالعنف ليست هي مجرد علاقة التنظيم بالعنف، ولكن الفكرة المؤسسة للإخوان لها علاقة بالعنف، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يمارسوا عنفًا منذ عام 2013 فقط وإنما مارسوا العنف منذ اليوم الأول لتدشين التنظيم قبل 91 عامًا من الآن.



وأضاف "أديب"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن عنفًا جنائيًا منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها المؤسس الأول حسن البنا لهذه الحركة، ولكن الفكرة نفسها انطوت على مفهوم العنف.



وأشار "أديب"، إلى أنه بعد 10 سنوات من تدشين هذا التنظيم وتحديدًا عام 1939 أنشأ "البنا" ما سمى بالنظام السري وهو بمثابة الدراية العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن التنظيم الآن أصبح أكثر قوة.