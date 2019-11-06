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سياسي

جمال عبدالرحيم: 3 دورات تدريبية للصحفيين بالمحافظات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:03 م
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
الحسين عبيد
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اعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، عن تنظيم لجنة التدريب وتطوير المهنة، لـ3 دورات تدريبية للزميلات والزملاء، بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ، في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كل مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وقال في تصريحات صحفية، إن أول الدورات التدريبية تُعقد بمدينة المنصورة لمدة 4 أيام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

الورشة الأولى حول "الأمان الرقمي للصحفيين"، وتتناول:

- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني، وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.

- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.

-التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي فى عمله.

- الحماية من البرمجيات الخبيثة.

وأكد "عبدالرحيم" أن الورشة الثانية حول "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، وتتناول:

- السلامة المهنية للصحفى اثناء اعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو.

- مهارت الاسعافات الأولية.

- السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية.


وأوضح "عبدالرحيم" أن الورشة الثالثة تحت عنوان "الحماية القانونية للصحفيين"، وتتناول:

- الضمانات الصحفية في الدستور المصري.

- قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة.

- قضايا السب والقذق في قانون العقوبات.

- قضايا السب والقذف الإلكترونية.

وشدد على أن المشارك يحصل على على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى المادة العلمية الخاصة بالدورات، وتوفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء طوال فترة الدورات.

ولفت وكيل أول النقابة إلى أن الحجز يبدأ اعتبارًا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الإثنين 11 نوفمبر الجاري، عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510.

واستطرد بأن المشاركة للزملاء النقابيين فقط، وتُجرى قرعة علنية لاختيار العدد المطلوب المشارك في الدورات.
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