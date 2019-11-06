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مصر

التخطيط: خطة الإصلاح الإداري تستهدف تدعيم قيم الشفافية والجودة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:02 م
التخطيط
التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: إن خطة الإصلاح الإداري إنه في إطار رؤية مصر 2030 تستهدف تدعيم قيم الشفافية والكفاءة والجودة والتميز، مشيرة إلى أهمية الإصلاح التشريعي وما تحكمه من قوانين والتطوير المؤسسي وتنمية بناء القدرات ومحور ربط قواعد البيانات القومية.

وأضافت في كلمتها خلال جلسة (الجاهزية واستشراف المستقبل في المنطقة العربية) التي عقدت اليوم ضمن فعاليات اليوم الرابع للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة - إن الإصلاح الإداري هو مسئولية تضامنية بين جهات عديدة.. مؤكدة أن صناعة الأمل لشعوبنا مهم للغاية.

واستعرضت ما تم إنجازه في مشروع ميكنة مكاتب الصحة بالنسبة لتسجيل المواليد والوفيات وبناء قاعدة مركزية للبيانات وربط كل ذلك بمنظومة التطعيمات بالتعاون مع منظمتي (اليونيسيف) والصحة العالمية، مشيرة إلى وجود 4660 مكتب صحة بها قواعد بيانات.

وأكدت على ضرورة التنمية المستدامة للاستثمار المباشر، وأنه في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة نبذل الجهود في مجال التحول الرقمي وتحديث المعلومات والبيانات وتنقيتها، وتوعية الموظفين الحكوميين بأمن المعلومات، مشيرة إلى استحداث وحدة للدعم التشريعي وهي مختصة بقياس الأثر التشريعي للقرارات قبل وبعد التشريع؛ لذلك هي وحدة مهمة للغاية ونعمل على الدليل الاسترشادي لها.
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